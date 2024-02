Fisco: Damiani (FI), dati lotta a evasione smentiscono accuse sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati della lotta all'evasione fiscale nel 2023 sono la migliore risposta a chi, da sinistra, continua ad accusarci di mettere in campo politiche a favore degli evasori. I dati dell'Agenzia delle entrate dimostrano che la riduzione delle tasse e l'avvio di una nuova fase di dialogo e collaborazione tra Stato e contribuente sono la strada giusta anche per contrastare i fenomeni evasivi". Lo dichiara in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a palazzo Madama, Dario Damiani. "Entro la primavera porteremo a termine la riforma fiscale, certi che con i nuovi interventi, tra cui il concordato preventivo biennale, riusciremo a recuperare ancora più risorse, con buona pace di chi è rimasto affezionato a uno Stato che prosciuga le tasche dei cittadini", conclude. (Com)