- Una aggressione con arma bianca è avvenuta poco prima delle 16 a Cesano Boscone, in via Salvo d'Acquisto. La dinamica riferita, al vaglio delle forze dell'ordine, ha visto un uomo di 32 anni ferito gravemente a torace e schiena. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. (Com)