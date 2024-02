Roma: delegato Scuola Città metropolitana, a partita calcio licei violenza ingiustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i recenti attacchi omofobi al Gay Center, ci troviamo nuovamente, nel giro di pochi giorni, ad assistere ad uno spregevole episodio avvenuto nel corso di una partita di calcio amichevole tra gli studenti dei licei Kennedy e Virgilio. Lo dichiara, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato alle Scuole di Città metropolitana di Roma. "Una violenza ingiustificata ed una vera e propria incursione squadrista durante un incontro sportivo. L'estrema destra, da sempre, parla attraverso violenza e minacce e in questo periodo stiamo assistendo ad un numero troppo elevato di episodi di questo tipo che hanno il solo scopo di creare pretestuosi conflitti e destabilizzare la società. Le scuole sono i luoghi della cultura, e la nostra è profondamente antifascista. Al loro interno esistono collettivi che permettono ai ragazzi di vivere momenti di confronto e crescita politica, assolutamente pacifici, e ciò fa parte del processo di formazione e di definizione del ruolo presente e futuro che loro stessi, consapevolmente, desiderano avere all'interno della società", spiega ancora. (segue) (Com)