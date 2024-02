Piemonte: frutta del territorio a Fruit logistica 2024 a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 al 9 febbraio a Berlino il Piemonte parteciperà a Fruit logistica 2024 con le aziende del territorio. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa inaugureranno lo stand del Piemonte. "Il Piemonte ortofrutticolo non può mancare a Berlino, occasione di promozione sul mercato globale della nostra frutta di qualità certificata - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Siamo a fianco dei produttori anche per affrontare temi centrali come costi di produzione, effetti del cambiamento climatico, tutela dei prodotti made in Italy", ha concluso. (Rpi)