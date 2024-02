Usa: Trump attacca accordo per confini e Ucraina, solo uno stupido lo voterebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato l’accordo bipartisan presentato ieri al Senato per mettere in sicurezza il confine con il Messico e approvare nuovi fondi per l’assistenza militare ad Ucraina e Israele. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che “solo uno stupido, o un membro della sinistra radicale, voterebbe a favore di questo pacchetto orrendo: abbiamo il diritto di chiudere il confine adesso, ed è quello che dobbiamo fare”. La proposta, ha aggiunto, rappresenta “un regalo ai democratici, e una sentenza di morte per il Partito repubblicano”. (Was)