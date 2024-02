Frosinone: Fantini (Pd), Sgarbi si dimetta da sindaco di Arpino, città è abbandonata a se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre è in corso la stucchevole negoziazione per la dimissioni da sottosegretario tra Sgarbi e il governo Meloni, credo che il critico d'arte debba velocemente rassegnarle da sindaco di Arpino. Così in una nota Luca Fantini, segretario del Partito democratico di Frosinone. "E la mia richiesta non è in relazione alla delibera dell'Antitrust o alle altre questioni di carattere giudiziario - aggiunge -, ma si riferisce esclusivamente a motivazioni politiche: la 'lunga agonia' cui fa riferimento Sgarbi in merito all'uscita dal governo, purtroppo è la stessa che stanno vivendo quotidianamente i cittadini di Arpino a causa di un sindaco assente, che non dà risposte alla comunità, che gioca a fare il primo cittadino di uno dei territori più rappresentativi della provincia di Frosinone senza alcun rispetto per la storia e l'importanza della Città di Cicerone". "È evidente - prosegue Fantini - che i fatti abbiano smentito i sostenitori di Sgarbi anche sulle eventuali opportunità generate da un sindaco dalla indiscutibile forza mediatica. Ad Arpino sta mancando ogni progetto legato alla crescita della città. Amministrare è essere presenti, ascoltare i problemi delle persone, offrire soluzioni per il benessere delle comunità. Ad Arpino, invece, non esiste amministrazione, non esiste un riferimento per i cittadini. Sgarbi dia le dimissioni e dimostri rispetto per Arpino. Si torni al voto il prima possibile". (Com)