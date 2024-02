Grecia: ministro Difesa incontra ambasciatore d'Italia, focus su cooperazione bilaterale e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha incontrato oggi l’ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi per discutere in merito "al settore della difesa" e "delle sfide relative alla sicurezza" dei due Paesi. Lo ha scritto Dendias su X. Con Cuculi "abbiamo discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore della difesa così come della collaborazione tra gli ecosistemi dell'innovazione nella difesa dei due Paesi. Ci siamo scambiati punti di vista sulle sfide relative alla sicurezza nel complesso della regione” ed “è stata messa enfasi sulla necessità del rispetto del diritto internazione e del diritto internazionale del mare – ha sottolineato -. Ho ringraziato l’ambasciatore per il sostegno dell’Italia in merito alla nostra proposta che il quartier generale (militare) di Larissa diventi la base principale per l’Operazione ‘Aspides’ nel Mar Rosso".(Gra)