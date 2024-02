Riforme: Borghi (Iv), nostri emendamenti a premierato per rendere testo coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le riforme costituzionali si fanno pensando all'Italia di domani, e non alla maggioranza di oggi. Senza una proposta organica, il premier eletto dal popolo rischia di finire intrappolato nella ragnatela del 'diritto di fronda' di chi può operare per prendergli il posto, del bicameralismo perfetto che impedisce speditezza e adeguata analisi parlamentare dei provvedimenti, dell'impossibilità di scegliersi i ministri e sfiduciarli quando perdono il nesso fiduciario col premier". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Abbiamo presentato una serie di emendamenti per rendere coerente un testo di riforma, evitando di salire sulle barricate o di approvare a scatola chiusa un testo pasticciato. Ora - aggiunge - vedremo se la maggioranza vuole fare sul serio, mettendo contestualmente sul tavolo il modello della legge elettorale che deve marciare necessariamente in maniera congiunta, o vuole fermarsi all'algoritmo (pasticciato) delle intese interne alla destra". (Rin)