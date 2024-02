Spagna: Sumar favorevole a "qualsiasi proposta" che aiuti approvazione amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumar è favorevole a studiare "qualsiasi proposta" che aiuti l'approvazione della legge di amnistia per gli indipendentisti catalani, dopo la bocciatura del testo presentato la scorsa settimana al Congresso dei deputati. Lo ha detto il portavoce della piattaforma di sinistra spagnola, Ernest Urtasun, nel commentare le parole del presidente del governo, Pedro Sanchez, che in alcune dichiarazioni a "La Sexta" ha aperto alla possibilità di limare il testo pur non inserendo una nuova definizione di terrorismo. "Qualsiasi proposta che contribuisca a far avanzare il progetto e a sbloccare la situazione sarà ben accetta da parte nostra. In ogni caso, la nostra posizione sarà quella di aiutare, di agire in modo responsabile e di evitare che si ritorni a una situazione di negoziazione all'ultimo minuto, in modo che questo possa andare avanti come una delle misure più importanti della legislatura", ha affermato il portavoce e ministro della Cultura. "Non vogliamo trasformare questo progetto in una gara e in una battaglia tra i socialisti e JxCat fino all'ultimo minuto. JxCat ha sbagliato nel suo voto dell'altro giorno. Ora abbiamo bisogno di responsabilità e di portare avanti questa proposta insieme", ha concluso Urtasun.(Spm)