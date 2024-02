Caso Salis: eurodeputata Gyori (Fidesz), Ilaria ha "brutalmente aggredito" cittadini ungheresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ilaria Salis è arrestata in Ungheria per aver brutalmente aggredito cittadini ungheresi e non, selezionando "casualmente le vittime, assieme ad altri complici, solo per il loro abbigliamento". Lo ha dichiarato l'eurodeputata ungherese Eniko Gyori, eletta con il partito Fidesz del premier ungherese Orban, in apertura della sessione Plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. La deputata ungherese ha protestato perché non avrà l'opportunità di intervenire nel dibattito su Ilaria Salis e sulle condizioni delle persone incarcerate in Ungheria, in corso al Parlamento europeo di Strasburgo. "Uno stato membro, l'Ungheria, è gravemente accusato, e in quanto deputata ungherese non mi è concesso il diritto di intervenire nel dibattito. Questo non rispetta il principio del giusto procedimento, e va contro lo Stato di diritto", ha detto. "Il Parlamento europeo sta assumendo il ruolo di un tribunale, e non concede la parola all'accusato", ha poi aggiunto. "La situazione di base è che una cittadina italiana è stata arrestata a Budapest per aver brutalmente aggredito cittadini ungheresi e non, insieme ad altri complici, selezionando casualmente le loro vittime in base al loro abbigliamento. Tutto è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza. È questa la persona che ci accusa di trovarsi in condizioni indegne", ha concluso Gyori. (Beb)