Roma: Michetelli (Pd), avvio cantiere Corviale con fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via cantiere per la riqualificazione del quartiere Corviale a Roma, con fondi Pnrr. Oggi, durante la seduta della Commissione speciale capitolina Pnrr, tenutasi nella sede consiliare del Municipio Roma XI, sono stati ascolti artigiani, associazioni, cooperative e commercianti che insistono su Corviale, "dove domani sarà completata la cantierizzazione per l'avvio della riqualificazione da realizzare con i fondi Pnrr". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina Pd Cristina Michetelli. "Fino ad oggi si è cercato di fronteggiare le esigenze di tutti gli operatori, ma non c'è dubbio che le attività commerciali e sociali avranno ricadute negative, fino al rischio di chiusura, a fronte del periodo dei lavori. L'attenzione di Roma Capitale è massima sulla ricollocazione temporanea di queste realtà, necessaria per la sopravvivenza di Corviale - aggiunge Michetelli -. Occorre riqualificare, ma anche preservare l'aspetto vitale del quartiere. Grazie anche all'intervento del Presidente Gianluca Lanzi, sono state prospettate diverse soluzioni. Si tratta di un tema che dovrà essere affrontato per ciascuno dei tre Piani Urbani Integrati, i cui lavori andranno ad impattare su situazioni estremamente fragili, di cui dovremo prenderci cura", conclude Michetelli, vicepresidente vicaria della Commissione Pnrr di Roma Capitale.(Com)