Sardegna: Aou Sassari, c'è un legame fra variazioni climatiche e asma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sassari sono stati coinvolti, attraverso 2 studi (Isaya e Geird), 6000 soggetti tra 20 e 84 anni (rapporto M/F di 1/1), scelti in maniera probabilistica tra coloro che erano nati e residenti in città. I pazienti tra i 20 e i 45 anni, che presentavano una diagnosi funzionale di asma, sono stati seguiti clinicamente per 20 anni e la prevalenza della malattia è passata dal 4,1 per cento degli anni 1991/93 al 6,6 per cento degli anni 2007/2010. Lo studio ha indagato l'impatto delle variazioni climatiche, rappresentate dalla temperatura media giornaliera, il range di temperatura e il tasso di umidità media in Città. I risultati hanno rivelato una connessione significativa tra l'oscillazione del clima e l'incidenza dell'asma. I risultati suggeriscono che le oscillazioni climatiche possono essere un fattore di rischio significativo per l'asma. Una conclusione in linea con quanto evidenziato dal Global Asthma Network, che evidenzia il ruolo predominante dei fattori ambientali e climatici rispetto a quelli genetici nell'aumento globale dei casi di asma. Lo studio ha offerto una panoramica approfondita dei legami tra il clima e la salute respiratoria. L'ampio numero dei partecipanti e la metodologia di analisi, oltre alla solidità dei risultati, aprono la strada a futuri approfondimenti su come mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla salute umana. Il lavoro di squadra tra climatologi, epidemiologi e pneumologi quindi è stato fondamentale per approfondire la comprensione di come i cambiamenti climatici influenzino la salute respiratoria. Gli istituti coinvolti hanno contribuito a una ricerca che potrebbe aprire nuove prospettive nella gestione e prevenzione dell'asma. (Rsc)