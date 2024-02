Congo-Kinshasa: ancora in carcere chi ha protestato contro presenza ribelli a Bunagana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono in carcere i due attivisti della Repubblica democratica del Congo (Rdc) che sabato hanno manifestato davanti al parlamento di Kinshasa contro "il sequestro" della città di Bunagana, nell'est del Paese, ad opera di miliziani del gruppo armato M23, che tengono in scacco i suoi abitanti. Secondo fonti di "Rfi", si tratta di Fred Bauma e Bienvenu Matumo, due personalità di movimenti civici fermati sabato dalle autorità. Se diversi militanti sono stati rilasciati, loro due rimangono sotto tutela delle forze dell'ordine. Non sono note le motivazioni per cui la polizia li sta trattenendo. I miliziani del Movimento 23 marzo (M23), gruppo armato contro cui l'esercito congolese combatte da anni nell'est del Paese, hanno conquistato Bunagana a giugno del 2022, e da allora ne controllano l'accesso. (Res)