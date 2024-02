Argentina: inizia missione di Milei in Israele e Italia, presentata l'agenda completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, inizia a breve la missione internazionale che lo porterà in Israele e Italia. Il capo dello Stato, riferisce una nota della presidenza, parte alle 13.45 (le 17.45 in Italia) dall'aeroporto capitolino di Ezeiza, con destino Tel Aviv, accompagnato dalla segretaria generale della presidenza, la sorella Karina, la ministro degli Esteri, Diana Mondino, e il rabbino Axel Wahnish, ambasciatore d'Israele a Buenos Aires. L'agenda della missione israeliana si apre domani (martedì 6) a Gerusalemme, quando Milei, ricevuto dal rabbino Shmuel Rabinowitz, si recherà in visita al Muro del Pianto. Nell'occasione, tra le altre cose, il presidente accenderà una candela in memoria delle vittime degli attacchi del 7 ottobre. Dopo la visita al tunnel del Kotel, Milei sarà ricevuto dal presidente israeliano Isaac Herzog, nella residenza ufficiale, per un bilaterale e una riunione allargata ai membri dela delegazione argentina. (segue) (Abu)