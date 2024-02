Argentina: inizia missione di Milei in Israele e Italia, presentata l'agenda completa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 7 il presidente argentino sosterrà un incontro "privato" con imprenditori presenti a Gerusalemme, e a seguire incontra il primo ministro Benyamin Netanyahu, anche in questo caso con un bilaterale prima e con una riunione allargata poi. La giornata prosegue con la visita al museo dell'Olocausto (Yad Vashem), la piantagione di un albero nella Foresta delle Nazioni "Keren Kayemet LeIsrael", e una visita alla città antica di Gerusalemme. Milei avrà quindi incontri privati con due imprenditori, il messicano Isac Assa e l'israeliano Simon Falic, e con i rabbini principali di Israele, Itzjak Yosef e Rabino David. La giornata si chiude con la riunione con il rabbino David Abujatzera. Giovedì 8, Milei riceverà la benedizione del Rabbino Osher Vai, quindi si recherà in visita al kibutz Nir Or. A seguire il presidente argentino e la comitiva governativa incontreranno i parenti delle persone in ostaggio di Hamas, e prima di abbandonare Israele effettuerà un saluto al Muro del pianto. (segue) (Abu)