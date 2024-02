Argentina: inizia missione di Milei in Israele e Italia, presentata l'agenda completa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 9 Milei atterra a Roma per dare il via alla seconda tappa della missione internazionale, accompagnato anche in questo caso dalla ministra degli Esteri. La delegazione per la visita in Vaticano e Italia sarà integrata dal ministro dell'Interno, Guillermo Francos, dalla ministra del Capitale umano, Sandra Pettovello, e dal segretario del Culto, Francisco Sanchez. La prima attività pubblica sarà domenica 11 al Vaticano, con la presenza alla cerimonia di canonizzazione di Maria Antonia de Paz y Figueroa, nota come "Mama Antula". Lunedì 12 è prevista l'udienza con papa Francesco e, a seguire l'incontro con il segretario di Stato, Pietro Parolin. Lasciato il Vaticano, sempre lunedì 12, Milei ha in agenda l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Abu)