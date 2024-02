Stellantis: Fim-Cisl su Cig Mirafiori, serve nuovo modello e tempi rapidi per nuove Maserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale richiesta di Cig su Mirafiori evidenzia le difficoltà che da tempo come Fim-Cisl denunciamo sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Nell’ultimo report che abbiamo elaborato sulla produzione 2023, abbiamo evidenziato le difficolta che si stavano prospettando con una situazione molto preoccupante. Pensiamo che per mantenere la missione produttiva di Mirafiori sia necessario chiedere all’ad di Stellantis Carlos Tavares di assegnare un altro modello di 'largo consumo' da affiancare alla 500 elettrica e di anticipare i lanci produttivi dei modelli Maserati. Lo ha affermato in una nota stampa il segretario nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano commentando il fermo produttivo di Mirafiori. (Rpi)