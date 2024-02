Gaza: ministero Sanità Hamas, almeno 27.478 morti dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 27.478 morti e 66.835 feriti il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva militare israeliana il 7 ottobre scorso, in seguito all'attacco del movimento islamista Hamas contro lo Stato ebraico. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, gestito dallo stesso gruppo islamista, aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 113 morti e 205 feriti nell'exclave palestinese. Le cifre non possono essere verificate e non viene fatta distinzione tra civili e combattenti. Tra i decessi, infatti, sono calcolati anche quelli provocati dal lancio di razzi di Hamas. (Res)