- Le unità cinofile della polizia locale di Padova negli scorsi giorni hanno sequestrato quasi 1,5 chili di droga con due diversi interventi in via Faggin, nella zona Arcella, e nei pressi di porta Santa Croce. Nel primo intervento, sono stati sequestrati 340 grammi di hashish nascosti sotto un cumulo di foglie in panetti. (Rev)