Gaza: Netanyahu, forze Israele hanno "annientato" il 75 per cento dei battaglioni Hamas

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno "annientato" il 75 per cento dei battaglioni del movimento islamista palestinese Hamas e che non c'è alternativa alla "vittoria totale". Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel". Parlando ai militari del Battaglione 8104 delle Idf a Latrun, in Israele, Netanyahu ha detto: "Siamo sulla strada della vittoria totale", aggiungendo: "Voglio dirvi che siamo impegnati in questo senso e che non vi rinunceremo. Non termineremo la guerra senza aver raggiunto l'obiettivo della vittoria totale, che ripristinerà la sicurezza sia a sud che a nord" del Paese. Se Israele non raggiungerà questo obiettivo, ha proseguito il premier, gli israeliani evacuati non torneranno alle loro case; un altro massacro sarà "solo una questione di tempo"; il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e altri gruppi sconvolgeranno la regione. Inoltre, Netanyahu ha dichiarato che Israele ha annientato più della metà degli effettivi di Hamas; ha sconfitto 18 dei 24 battaglioni del gruppo islamista; ed è in corso l'eliminazione delle forze rimaste. Infine, il primo ministro dello Stato ebraico ha affermato che Israele "sta facendo crollare e sta distruggendo" la rete di tunnel di Hamas. (Res)