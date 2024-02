Abruzzo: analista, 100 mila abitanti in meno in 19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione abruzzese passerà da 1.272.627 abitanti del 31 dicembre 20222 a 1.166.562 nel 31 dicembre 2041 registrando un decremento di 106.065 abitanti. La popolazione persa saranno pari a quelli di una città come Pescara. In valori percentuali la flessione dell' 8,33 per cento della popolazione abruzzese sarà pari a ben due volte quella italiana che registrerà un decremento del 4.83 per cento e posizionerà l'Abruzzo al 13mo posto della graduatoria nazionale. E' questa la fotografiza che emerge dall'ultimo report, su dai Istat, del prof. Aldo Ronci lo studioso sulmonese che da anni si occupa di questi problemi La decrescita, secondo Ronci, sarà causata da un fenomeno allarmante: da una parte la decrescita di 200.000 abitanti di età La popolazione dei capoluoghi abruzzesi tra il 31.12.22 e il 31.12.41 registrerà una crescita è L'Aquila +1.150. Negli altri capoluoghi le flessioni saranno a Pescara ‐4.520, a Teramo ‐6.245, a Chieti ‐6.037. In valori percentuali L'Aquila crescerà dell'1,65 per cento. Fletteranno: Chieti ‐12,42 per cento, Teramo – 12,09 per cento, Pescara – 3,80 per cento mentre tra i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti cresceranno soltanto Martinsicuro (+626) e Silvi entrambi in provincia di Teramo (+7).Per il resto si prevedono flessioni più o meno pesanti. Si evidenzia che cresceranno o decresceranno poco, buona parte dei comuni che si trovano sul mare. Clamoroso invece appare la prospettiva di Sulmona(Aq) che si pone all'ultimo posto della graduatoria sia per valori assoluti che per quelli percentuali e che al 31.12.41 perdendo un quarto della popolazione si attesterà sui 16.744 abitanti. Tale valore riporterà la città Ovidiana indietro di un secolo e mezzo (intorno al 1875). (segue) (Gru)