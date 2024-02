Abruzzo: analista, 100 mila abitanti in meno in 19 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio di Ronci le cause principali dello spopolamento sono: mancanza di occupazione; peggioramento della qualità e della quantità dei servizi a disposizione dei cittadini. Ragion per cui le 2 priorità che bisogna perseguire sono: l'incremento dell'occupazione attraverso l'innovazione del sistema produttivo, lo sviluppo e il riequilibrio dei territori regionali Il sistema produttivo abruzzese si trova in una situazione di oggettiva difficoltà e tale difficoltà è da imputare soprattutto al fatto che esso è composto per la gran parte da micro e piccole imprese che rappresentano il 96 per cento del totale delle imprese e impiegano il 56 per cento degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all'innovazione. Pertanto, la Regione deve destinare energie e risorse che realizzino il miglioramento della competitività. Per conseguire l'obiettivo dell'innovazione delle imprese abruzzesi, che hanno bisogno di aiuto per superare i limiti all'interno dei quali sono storicamente costrette, si può istituire un Centro Regionale per l'Innovazione che abbia il compito di: proporre nuovi prodotti e nuovi processi produttivi; fornire gli strumenti conoscitivi necessari assicurare sostegno nella definizione di obiettivi realistici e strategie praticabili. Infine per lo sviluppo e riequilibrio dei territori si devono evitare provvedimenti occasionali legati alla funesta logica particolaristica praticata da decenni senza risultati apprezzabili, bisogna adottare una metodologia programmatoria che elabori un progetto che attivi uno sviluppo Regionale armonico e che faccia sì che tutti gli interventi e le risorse siano coerenti con quel progetto. (Gru)