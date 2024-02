Sardegna: Urso incontra sindaco di Portoscuso, focus su crisi di Portovesme e Prri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, per un aggiornamento sull’area di crisi di Portovesme e sul Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) che coinvolge 23 Comuni e individua un’offerta localizzativa composta da incentivi per gli investimenti, spazi localizzativi e servizi di informazione", scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Con me il sottosegretario Fausta Bergamotto, il sindaco di Cagliari e candidato governatore Paolo Truzzu, l’assessore regionale Marco Porcu, la senatriceZedda Antonella e i parlamentari Gianni Lampis e Salvatore Deidda", aggiunge.(Rin)