Stellantis: Fiom-Cgil, cassa integrazione a Mirafiori anche a marzo è una sciagura

- La Fiom-Cgil ha annunciato che da Stellantis sono arrivate altre quattro settimane di cassa integrazione a marzo per lo stabilimento di Mirafiori. "Questa nuova richiesta di cassa integrazione è una sciagura, dopo il mese di fermo produttivo a scavallo dell’anno, adesso siamo allo stop dal 12 febbraio, al 30 marzo - ha affermato Edi Lazzi, segretario generale di Fiom-Cgil Torino -. Sono sette settimane consecutive in cui le lavoratrici e i lavoratori perderanno parte del loro già magro salario. Inoltre è un segnale devastante per lo stabilimento nel suo insieme, anche alla luce delle voci che stanno girando sull’eventualità di una fusione con la Renault che metterebbe ulteriormente in difficoltà la tenuta dei siti produttivi italiani. Il segretario generale della Fiom Michele De Palma ha già chiesto al primo ministro Meloni un incontro la scorsa settimana, adesso con questa ennesima batosta Giorgia Meloni deve incontrarci nel più breve tempo possibile. Ogni giorno che passa è sempre peggio, altro che made in Italy, qua siamo al destroy Italy", ha concluso. (Rpi)