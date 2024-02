Milano: Gorini e Cucchiara (EV), referendum Suv a Parigi sia un modello per la nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guardiamo con grande interesse a queste iniziative e siamo al lavoro su una proposta per chiedere di introdurre una misura simile anche a Milano". Lo affermano i consiglieri dei Verdi in Consiglio Comunale Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara in merito al referendum con cui i cittadini di Parigi hanno accettato la proposta dell'amministrazione comunale di triplicare ai non residenti il costo del parcheggio per i veicoli più pesanti di 1,6 tonnellate (se a motore endotermico) e 2 tonnellate (se a motore elettrico). Parigi "va così ad aggiungersi alla lista delle città europee che applicano maggiorazioni tese a disincentivare l'utilizzo e la sosta dei Suv nei centri urbani. - continuano - Secondo i dati dell'ultimo report della federazione europea trasporti e ambiente (Transport & Environment) negli ultimi anni la larghezza dei veicoli è aumentata con un ritmo di un centimetro ogni due anni, raggiungendo la media di 180 cm". "A scanso di una narrazione che ci dipinge come nemici delle auto, crediamo che favorire la circolazione di auto più piccole vada a vantaggio anche di chi dell'auto ha bisogno: auto più piccole infatti significa meno ingorghi e più possibilità di parcheggio per tutti. Auspichiamo che il Comune di Milano segua presto il modello parigino", concludono Gorini e Cucchiara. (Com)