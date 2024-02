Germania: Scholz elogia le manifestazioni contro l'estrema destra, non c'è posto per il razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha nuovamente elogiato le manifestazioni contro il partito Alternativa per la Germania (Afd), all'opposizione al Bundestag, e altre formazioni di estrema destra. Al termine di un incontro con rappresentanti di associazioni di migranti che ha avuto oggi a Berlino, il capo del governo federale ha dichiarato: “Se vi è qualcosa non potrà mai più avere posto nel nostro Paese, allora si tratta dell'ideologia nazionalista e razzista”. Pertanto, ha evidenziato Scholz, è “positivo che così tanti prendano parte alle manifestazioni” contro la destra radicale, anche dimostrando “per la prima volta nella loro vita”. Per il cancelliere, l'estremismo di destra costituisce una grave minaccia per la democrazia e la pace sociale, “vuole dividerci e metterci gli uni contro gli altri”. Al riguardo, Scholz ha scandito: “Non permetteremo che ciò accada”. Il cancelliere ha, infine, dichiarato che “quasi uno su quattro di noi in Germania ha una storia di immigrazione” e all'estrema destra non sarà consentito di dividere la società. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)