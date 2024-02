Fvg: assessore Turismo, Regione dà ottima prova di sé alla Bit di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Friuli Venezia Giulia sta dando ottima prova di sé sul fronte turistico. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che oggi ha visitato lo stand allestito da Promoturismo Fvg alla Borsa internazionale del turismo di Milano. "Ancora una volta siamo stati dei precursori: la nostra regione è stata la prima a dare vita a un evento che anticipa la Bit e ora siamo orgogliosi di essere presenti in fiera con uno stand che calamita l'attenzione del pubblico. La Bit di Milano - ha detto Bini - è un evento fondamentale per la promozione della nostra offerta turistica a 360 gradi nei confronti di un vasto pubblico e di operatori specializzati con incontri B2b; una vetrina irrinunciabile nel panorama italiano". Sono sedici le realtà regionali, tra agenzia di viaggio, hotel e consorzi di promozione turistica, ospitati nello stand del Friuli Venezia Giulia, con postazioni dedicate agli incontri business to business. "Gli operatori presenti in fiera mi hanno confermato il grande interesse suscitato dal nostro territorio e mi hanno anticipato la forte attenzione per Trieste, il trekking e la cultura, grazie anche all'avvicinarsi di Go!2025”, ha proseguito Bini per poi concludere: "Un segnale di buon auspicio per Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della cultura, ma anche per le iniziative che anticiperanno la manifestazione principale". (Frt)