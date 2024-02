Sport: Fontana, speranza e fiducia nell'incredibile forza di Sofia Goggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno vola via e guardiamo con speranza e fiducia all'incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei Mondiali 2025 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sofia siamo tutti con te!". Lo scrive sui profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'infortunio subito dalla sciatrice lombarda Sofia Goggia. Il governatore nel commentare quella che definisce una "brutta, brutta notizia" si rivolge a Sofia Goggia invitandola a "prendersi tutto il tempo necessario" ripensando agli "innumerevoli miracoli sportivi, cui ci ha abituati in questi anni". (Com)