Lombardia: A Palazzo Pirelli la visita delle Scuole Medie Collegio Villoresi di Monza e "Nazario Sauro" di Brugherio (Mb)

20 luglio 2021

- Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha accolto oggi nell'Aula consiliare di Palazzo Pirelli 44 studenti della Scuola secondaria di I grado del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza e 41 studenti della Scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Nazario Sauro" di Brugherio (MB). "La visita rappresenta un'esperienza sul campo per comprendere, anche attraverso la simulazione pratica di una seduta di Consiglio, le regole della vita democratica, i temi dei diritti e dei doveri e della rappresentanza politica. È un modo per avvicinare i giovani all'istituzione utilizzando un linguaggio immediato e più vicino ai ragazzi, per educarli alla cittadinanza" ha sottolineato il Presidente Federico Romani. Accompagnati dai docenti Patrizia Capra, Barbara Cavaletti e Lorenza Negri (Collegio Villoresi), Antonella Carnevale, Maria Chiara Colombo, Arianna Conforto, Raffaella Gallizzi, Barbara Mesolella e Antonino Pierro (Nazario Sauro), i giovani studenti, dopo aver preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali, hanno assistito a una lezione interattiva sui compiti e sul funzionamento dell'Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla elezione e alla composizione della Giunta. Sono state molte e appropriate le domande da parte dei ragazzi che, preparati dai loro docenti, hanno partecipato con entusiasmo alla visita didattica cimentandosi anche in una simulazione dei lavori d'Aula. Hanno così potuto sperimentare le modalità di voto elettronico in dotazione all'Aula, eleggendosi nei diversi ruoli istituzionali e discutendo e approvando alcune loro proposte. La mattinata si è conclusa con la visita al Belvedere Jannacci del 31° piano di Palazzo Pirelli. Da lì i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell'Assemblea legislativa della Lombardia. (Com)