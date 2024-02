Russia: 15 euro di multa per residente di Saratov che ha pubblicato bandiera Lgbti su Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale della città russa di Saratov ha disposto una multa di 1.500 rubli (circa 15 euro) per una residente locale, Inna Mosina, per aver pubblicato su Instagram delle foto con la bandiera Lgbti, dichiarato "movimento estremista" in Russia. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il legale di Mosina, Denis Rudenko. La polizia locale ha avviato un procedimento amministrativo nei confronti di Mosina il 18 gennaio scorso ai sensi dell'articolo 20.3 del Codice amministrativo della Russia (Dimostrazione pubblica del simbolismo delle organizzazioni estremiste). Rudenko ha precisato che l'imputata ha pubblicato tre foto con la bandiera in mano circa tre anni fa, aggiungendo che Mosina farà un ricorso per contestare la decisione. Quello di Mosina è stato il primo caso avviato con l'accusa di esibizione dei simboli Lgbti in Russia. In seguito, il primo febbraio, una residente di Nizhny Novgorod è stata condannata a cinque giorni di arresto per aver indossato orecchini con un motivo arcobaleno. Come ha riferito "Ria Novosti", un altro cittadino russo, proveniente dalla città di Volzhsky, ha dovuto pagare una multa di mille rubli (circa 10 euro) per aver pubblicato una foto della bandiera Lgbti sui profili social. (Rum)