Speciale infrastrutture: Mit, pubblicata gara per raddoppio linea ferroviaria Orte-Falconara

23 luglio 2021

- È stato pubblicato il bando per la linea Orte-Falconara. Lo stralcio in gara, da 95 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr, prevede la realizzazione di un secondo binario che completerà il raddoppio tra le stazioni di Fabriano ed Albacina. Sono anche previste - rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - opere di miglioramento e ammodernamento delle stazioni interessate. Si tratta di un importante tassello, visto che, a lavori ultimati, la linea ferroviaria sarà in grado di garantire un collegamento molto più veloce tra Roma e Ancona. Soddisfatto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che nei mesi scorsi si era molto impegnato per garantire, nel rispetto dei tempo dettati dagli obblighi del Pnrr, la realizzazione dell’opera, di grande interesse per i territori. (Com)