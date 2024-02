Speciale infrastrutture: Ferrante, necessaria stretta Mit su autovelox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorprende la levata di scudi, da parte delle opposizioni, in merito all'intervento del Mit per circoscrivere i margini di utilizzo delle zone30 e degli autovelox, strumenti preziosi ove associati alle finalità reali per cui nascono ed il cui uso - ed abuso, soprattutto nell'utilizzo dei secondi - è stato invece fino ad oggi affidato al libero arbitrio degli amministratori locali. Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “In particolare per gli autovelox, come Forza Italia sostiene da anni, abbiamo assistito ad un uso distorto rispetto alle sue finalità: lo strumento del misuratore della velocità, infatti, è servito spesso a nascondere la volontà dei sindaci di far quadrare i conti del proprio comune invece che a migliorare la sicurezza del cittadino destinando i ricavi alla manutenzione delle strade", aggiunge. (Rin)