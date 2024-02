Speciale infrastrutture: Egitto, governo lavora a piano di sviluppo per Ras el Hekma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto starebbe lavorando a un piano per sviluppare la città di Ras el Hekma, situata in un’area desertica nel nord del Paese. Lo ha riferito un funzionario del governo, senza precisare il valore finanziario del piano dopo che, nelle ultime ore, è trapelata un’indiscrezione riguardo a una proposta di acquisizione della città da parte di imprenditori emiratini per 22 miliardi di dollari. "Il piano sarà attuato attraverso la partnership con istituzioni internazionali con una vasta esperienza tecnica e grande capacità finanziaria”, in modo da far diventare Ras el Hekma una città turistica entro cinque anni. Secondo la stessa fonte infatti, “la città sarà una delle destinazioni turistiche più prestigiose del Mediterraneo”, grazie alle infrastrutture che verranno costruite. Sono già in corso trattative con diverse società e fondi di investimento internazionali per raggiungere un accordo per lo sviluppo dell'area, che ha una superficie di oltre 180 chilometri quadrati, ha concluso il funzionario. (Cae)