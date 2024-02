Regionali 2024: ministro Urso incontra editore L'Unione Sarda e sindaco di Portoscuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'incontro con l'editore del quotidiano cagliaritano L'Unione Sarda., Sergio Zuncheddu, è stata la prima tappa della due giorni in Sardegna del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Ad accompagnare l'esponente dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, il sottosegretario Paola Bergamotto. All'incontro di Cagliari erano presenti anche il sindaco e candidato governatore del centrodestra, Paolo Truzzu, la coordinatrice regionale di Fratelli l'Italia, la senatrice Antonella Zedda e i parlamentari sardi Gianni Lampis e Salvatore Deidda. Successivamente il ministro ha incontrato il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, per un aggiornamento sull’area di crisi di Portovesme e sul Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) che coinvolge 23 comuni e individua un’offerta localizzativa composta da incentivi per gli investimenti, spazi localizzativi e servizi di informazione. All'incontro con il primo cittadino di Portoscuso erano presenti, oltre a Fausta Bergamotto, Paolo Truzzu, Antonella Zedda, Gianni Lampis, e Salvatore Deidda anche l'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu. (Rsc)