Agroalimentare: Pachino Igp, oro rosso di Sicilia a Berlino per fiera "Fruit Logistica"

- L'oro rosso di Sicilia sbarca a Berlino. Anche quest'anno, infatti, il Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino sarà presente dal 7 al 9 febbraio a "Fruit Logistica", la grande fiera internazionale dedicata all'agroalimentare, con un suo spazio situato nell'area espositiva allestita dalla Regione Sicilia (padiglione Halle 4.2 area C 40). Per il consorzio – riferisce una nota – sarà l'occasione per incontrare e rinsaldare i rapporti con i principali operatori del settore, per diffondere i suoi prodotti, la cultura del made in Italy e la migliore tradizione culinaria dell'isola. "Abbiamo rinnovato l'adesione a questo importante appuntamento - ha dichiarato il presidente Sebastiano Fortunato - per proseguire in quel cammino verso l'internazionalizzazione intrapreso già da tempo dal nostro consorzio. La fiera di Berlino è anche l'occasione per promuovere temi a noi cari, come la sostenibilità e la sicurezza alimentare. L'Italia ha i protocolli produttivi più rigorosi a livello mondiale, attenzione all'ambiente e prodotti di grande eccellenza, ma soffre per la concorrenza sleale di paesi che utilizzano manodopera a bassissimo prezzo e minori controlli, a svantaggio della qualità e del rispetto dei lavoratori". Con Fortunato sarà presente a Berlino anche Salvatore Chiaramida, direttore storico del consorzio: "Fruit Logistica rappresenta la prima di una serie di eventi fieristici che nel 2024 ci vedrà impegnati in Italia e all'estero per continuare a promuovere e tenere alto il buon nome dell'oro rosso di Sicilia". (Com)