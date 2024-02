Francia: Italpizza acquisisce sito Buitoni a Caudry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italpizza, gruppo alimentare specializzato nella produzione di pizze surgelate, ha acquisito gli stabilimenti di Buitoni a Caudry, nel nord della Francia, chiusi lo scorso anno da Nestlé dopo lo scandalo delle pizze contaminate. È quanto si legge in un comunicato congiunto, Italpizza, che ha firmato il primo febbraio scorso l'atto di acquisizione, conta di rilanciare la produzione per il prossimo autunno. La società italiana investirà 12 milioni di euro entro il 2028 per modernizzare il sito, con l'assunzione di 140 dipendenti. (Frp)