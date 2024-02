Carceri: Ostellari, Bollate modello, pena serve se rieduca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La casa di reclusione di Bollate è un modello per tante carceri italiane. Qui gran parte dei detenuti, dopo un periodo di formazione, sconta la sua pena lavorando. Ciò consente a loro di rieducarsi, allo Stato di risparmiare sulle spese di mantenimento e alla nostra Comunità di essere più sicura, perché un carcerato che impara una mestiere, quando torna in libertà smette di delinquere nel 98% dei casi. Alle aziende lancio questo messaggio: investire in carcere conviene, anche in termini economici, come hanno potuto testimoniare oggi molti imprenditori. L'esecuzione penale non si riduca ad una questione privata fra recluso e Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Solo così raggiungeremo gli obiettivi di rieducazione che ha fissato la nostra Costituzione e renderemo davvero efficace il sistema. La pena serve se rieduca". Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari, a margine del dibattito, promosso da The European House Ambrosetti e Teha Club, che si è tenuto oggi presso il Park Hyatt Hotel di Milano.(Com)