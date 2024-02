Speciale energia: Sanremo 2024, Frecciarossa e Rai insieme per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito da Roma Termini un Frecciarossa con livrea dedicata a Sanremo 2024, che accompagnerà giornalisti e dipendenti Rai nella città ligure per partecipare alla manifestazione canora più celebre d’Italia. Alla partenza del treno charter – riferisce una nota – erano presenti, tra gli altri, Luigi Corradi, Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia e Giampaolo Rossi, direttore generale della Rai. A bordo del treno anche le conduttrici di Rai Radio 2, Ema Stokholma e Andrea Delogu. Una partnership, quella tra Frecciarossa, il treno Alta velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del gruppo Fs Italiane) e Rai - Radiotelevisione italiana – siglata sotto l’insegna della sostenibilità e con protagonista il treno, mezzo green per eccellenza, che in via eccezionale arriverà a Sanremo. Il Frecciarossa 1000, infatti, è il primo treno Av al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (Epd) basata su un’attenta Analisi del Ciclo di Vita. Ogni dettaglio, dalle leghe leggere di cui è composto, fino ai nuovi motori elettrici che lo spingono, è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia: fino al 30 per cento in meno rispetto ai treni Av della precedente generazione. (Com)