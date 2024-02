Speciale energia: Russia ha inviato 0,8 miliardi di metri cubi Gnl a Paesi Bassi in prima metà 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno importato 0,8 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) russo dal gennaio a luglio del 2023. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore russo all'Aia, Vladimir Tarabrin. Il diplomatico ha spiegato che i Paesi europei continuano ad acquistare il Gnl russo, poiché l'Ue non ha imposto sanzioni a questo tipo di combustibile. "I Paesi Bassi non sono i leader in questo ambito, ma, tuttavia, le statistiche contraddicono le affermazioni dell'Aia sulla 'sullo superamento della dipendenza dalla Russia': da gennaio a luglio 2023, il regno ha importato 0,8 miliardi di metri cubi del Gnl", ha detto l'ambasciatore. Secondo Tarabrin, i media hanno notato che la quantità di Gnl russo importato nell'Unione europea alla fine dello scorso anno è quasi raddoppiata rispetto all'anno 2022. (Rum)