Speciale energia: Germania, accordo nel governo sulla strategia per le centrali elettriche

- Un accordo nel governo tedesco è stato raggiunto sulla strategia per le centrali a gas tra il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, e quello delle Finanze, Christian Lindner. Secondo quanto affermato dall'esponente dei Verdi, sono stati concordati gli “elementi essenziali” del piano e le specifiche per ulteriori progetti. In particolare, è stato deciso che a breve verrà bandita la gara d'appalto per centrali elettriche con capacità fino a 10 gigawatt. Si tratta di impianti a gas convertibili all'idrogeno. Le centrali dovranno passare a essere completamente alimentate da questa fonte di energia rinnovabile tra il 2035 e il 2040, venendo edificate in località di “rilevanza sistemica”. I lavori verranno finanziati dal Fondo per il clima e la trasformazione del governo federale (Ktf). Per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie come la fusione nucleare e la sperimentazione del funzionamento delle centrali elettriche, verranno mobilitati “strumenti adeguati”. Nell’ambito della ricerca sull'energia, saranno supportate le centrali elettriche che funzionano esclusivamente a idrogeno fino a 500 megawatt. La cattura e lo stoccaggio della CO2 per gli impianti energetici che utilizzano gas verranno integrati nella strategia di gestione del carbonio. (Geb)