Turismo: Sabatini (Fd'I), Viterbo e la Tuscia protagonisti alla Bit di Milano (2)

- "E' stato molto emozionante per me presenziare al panel di presentazione della nuova Macchina di Santa Rosa in un contesto internazionale come la Bit di Milano – commenta Sabatini - alla presenza di operatori turistici, aziende del settore, agenti di viaggio, provenienti da tutta Italia e dall'estero. Il Trasporto della Macchina, riconosciuto dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità, è un evento che ha ormai da anni varcato i confini regionali, assumendo rilevanza nazionale ed internazionale e grande notorietà all'interno della rete delle macchine a spalla. Per questo la Regione Lazio ha voluto dedicare un panel speciale proprio alla presentazione della nuova macchina che sfilerà per i prossimi cinque anni e che si presenta molto innovativa sotto vari aspetti. Un grazie va senza dubbio rivolto ad Enit che in questi anni non ha mai fatto mancare il suo prezioso supporto nel promuovere la manifestazione, oltre che al Sodalizio dei Facchini rappresentato da Mecarini e naturalmente all'architetto Ascenzi". (segue) (Com)