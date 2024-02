Turismo: Sabatini (Fd'I), Viterbo e la Tuscia protagonisti alla Bit di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabatini ha poi aggiunto: "La mattinata è stata anche l'occasione per approfondire la conoscenza di Giulia Farnese, in occasione dei cinquecento anni dalla morte avvenuta il 23 marzo del 1524, altra figura strettamente legata alla Provincia di Viterbo dove è a lungo vissuta e dove ha lasciato importanti testimonianze della sua presenza e dell'attività svolta. E con il Giubileo ormai alle porte si è parlato dei percorsi religiosi che interessano il Lazio e la Tuscia, con particolare riferimento agli itinerari francescani e benedettini, che come membro della Commissione speciale Giubileo della Regione Lazio mi sono attivato per far includere nel programma degli interventi di recupero e di valorizzazione legati proprio all'evento giubilare". (Com)