Scuola: Professoressa dell'Enaip di Varese accoltellata alla schiena, arrestato studente 17 enne

- Una professoressa insegnante di 57 anni dell'Enaip, un istituto professionale che si trova in via Giulio Uberti a Varese, è stata vittima di un agguato da parte di uno studente 17 enne che l'ha colpita con tre coltellate alla schiena. È successo questa mattina verso le otto, al momento in cui gli insegnanti e gli studenti stavano entrando nella scuola. L'aggressore, che ha usato un coltello a serramanico, è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato. La docente è stata portata in codice giallo all'Ospedale di Circolo di Varese e non risulta essere in pericolo di vita. La direzione dell'istituto scrive che "a scuola è consapevole della gravità dell'accadimento e si è già attivata per dare ai ragazzi e ai docenti un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio la situazione per quanto possibile". "E opportuno sottolineare - prosegue l'istituto precisando che il 17enne è un 'soggetto a diagnosi funzionale' - che il ragazzo è sempre stato seguito con competenza e professionalità dalla scuola e accompagnato per un miglioramento delle sue competenze psico-attitudinali". "I progetti di inclusione sono per Enaip – evidenzia la direzione dell'istituto professionale - un punto di forza e hanno negli anni consentito anche alle persone più fragili un reinserimento nel mondo del lavoro. Un servizio che si affianca e si integra con percorsi di formazione professionale rivolti a migliaia di giovani e adulti che frequentano quotidianamente i centri Enaip sul territorio nazionale. Tutta la direzione e il personale esprimono solidarietà alla collega ferita e non vogliono far mancare sostegno e supporto al giovane e alla sua famiglia".(Rem)