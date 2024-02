Milano: il progetto Città Metropolitana Spugna a Buscate, interventi in Piazza Unità d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Città metropolitana Spugna il progetto da 50 milioni di euro della Città metropolitana di Milano e di Gruppo Cap, già avviato in oltre 30 Comuni. A Buscate ci saranno quattro interventi. Si parte, oggi, lunedì 5 febbraio con piazza Unità d'Italia, con un investimento di oltre 300mila di euro. Un ambizioso piano per contrastare gli allagamenti causati da nubifragi e bombe d'acqua, che sempre più spesso minacciano l'intero territorio metropolitano, causando danni economici importanti e soprattutto disagi di ogni genere ai cittadini. Il progetto Città metropolitana Spugna, sviluppato dalla Città metropolitana di Milano, insieme a Gruppo Cap e a diversi Comuni del territorio, entra nella sua fase operativa. Sono già oltre 30 i Comuni in cui sono stati avviati gli interventi, dal 5 febbraio si lavorerà anche a Buscate. In particolare, in piazza Unità d'Italia, la rete delle acque meteoriche verrà separata dalla fognatura. In questo modo le acque di pioggia non confluiranno più nella rete fognaria ma verranno trasportate nel nuovo rain garden, un'area verde fra la piazza e il canale diramatore Cuggiono che verrà interamente riqualificata grazie alla piantumazione di 35 nuovi alberi. L'intervento consentirà di prevenire eventuali criticità future dovute agli eventi di pioggia intensa che a causa dei cambiamenti climatici si manifestano sempre più spesso sul nostro territorio, alleggerendo la fognatura e mitigando il fenomeno delle isole di calore. Inoltre, l'area completamente riqualificata sarà fruibile da tutti i cittadini di Buscate sia per il mercato, che già si svolge nella piazza, sia per altre iniziative e momenti di aggregazione e socialità. In totale verrà rigenerata un'area di 4.785 mq, di cui 1.235 di area adibita a verde urbano, con 35 nuove piante e vantaggi ambientali come la gestione del rischio alluvioni, della qualità dell'acqua e regolazione della temperatura e vantaggi sociali come un maggior accesso alle aree verdi, miglioramento di salute e benessere e luoghi più attrattivi e ospitali. Quindi, da oggi, lunedì 5 febbraio, alla fine dei lavori prevista per metà aprile, il parcheggio non sarà accessibile. In alternativa, le auto potranno essere parcheggiate ai seguenti indirizzi: via Paolo VI, Via Papa Giovanni (area parcheggio di fronte al monumento Avis e lungo la stessa strada negli appositi stalli di sosta), via Risorgimento o via Cavallotti (negli appositi stalli di sosta lungo tutta la via). Inoltre, il mercato settimanale si sposterà in piazza San Mauro. Il progetto Città metropolitana Spugna a Buscate prevede, oltre a questo cantiere, interventi anche in via Primo Maggio/via San Pietro, via dell'Industria, e via Edison, per un investimento totale di oltre 850mila euro. (segue) (Com)