Milano: il progetto Città Metropolitana Spugna a Buscate, interventi in Piazza Unità d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Città metropolitana di Milano crede fortemente nel progetto Spugna, che rientra nei Piani integrati finanziati dal Pnrr realizzati dal nostro ente a beneficio di tutto il territorio", afferma in una nota Paolo Festa, consigliere delegato all'Ambiente della Città metropolitana di Milano. "Si tratta di un fondamentale cambio di approccio allo sviluppo del territorio, strategico per affrontare le grandi sfide cui il cambiamento climatico ci mette davanti. Grazie a questi interventi, unici nel loro genere, non solo riqualificheremo punti importanti dei nostri comuni, ma lo faremo con soluzioni naturali all'avanguardia che permetteranno di prevenire allagamenti e di gestire in maniera sostenibile il territorio. Voglio evidenziare il grande lavoro dell'ente e il gioco di squadra indispensabili con CAP e Comuni per raggiungere questo importante traguardo, di portata nazionale: Spugna, infatti, sta ricevendo grande attenzione mediatica, premi e risalto quale esempio di buona pratica da seguire". "Siamo molto soddisfatti del progetto e degli interventi di prossima realizzazione, che valorizzano appieno il concetto di urbanistica e di pianificazione organica ad esso connesso- ha dichiarato Fabio Merlotti, sindaco di Buscate - Buscate sarà più sicura, più ecologica, più bella, più fruibile. Siamo felici di essere protagonisti di questo progetto che pone sicuramente Buscate e la Città Metropolitana di Milano all'avanguardia". Città metropolitana Spugna mira a realizzare molteplici interventi di Drenaggio Urbano Sostenibile per far sì che le città siano in grado di assorbire l'acqua piovana, soprattutto negli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti. Il finanziamento del Pnrr, ottenuto dalla Città metropolitana, pari a 50.194.050 euro, consentirà di riqualificare un'area complessiva pari a 530mila metri quadrati attraverso 90 interventi in 32 Comuni con l'obiettivo di adottare soluzioni innovative per aumentare il grado di resilienza delle città attraverso una gestione più sostenibile delle acque meteoriche. (Com)