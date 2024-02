Libano: ministro Esteri, circa 100 mila sfollati dal sud con "disperato bisogno di assistenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa degli scontri tra il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e le Forze di difesa israeliane (Idf) al confine tra Libano e Israele, ci sono circa 100 mila sfollati provenienti dal sud del Paese dei cedri "con un disperato bisogno di cure e assistenza". Lo ha detto il ministro libanese degli Affari esteri e degli Espatriati, Abdallah Bou Habib, durante un incontro con la presidente della Croce rossa internazionale, Kate Forbes. Come riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese “Nna", nel corso del colloquio Habib ha sottolineato che è “necessaria tutta l’assistenza possibile da parte della Croce rossa”. Secondo quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (Oim), dall’8 ottobre 2023, giorno di inizio dei combattimenti tra Hezbollah e le Idf, sono state registrate complessivamente 86.665 persone sfollate. Gli sfollati interni hanno trovato rifugio in 420 località. La maggior parte di loro (il 96 per cento) proviene da tre distretti che si estendono lungo il confine meridionale del Libano. Nello specifico, il 52 per cento proviene da Bent Jbeil, il 32 per cento da Marjaayoun e il 12 per cento da Tiro. Il restante 4 per cento arriva dai distretti di Hasbaya, El Nabatieh, Baabda e Baalbek. (Lib)