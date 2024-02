Australia-Cina: ministra Esteri Wong, "sconvolti" dalla sentenza a carico dello scrittore Yang Hengjun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Canberra è "sconvolto" dalla sentenza pronunciata da un tribunale di Pechino nei confronti dello scrittore e blogger australiano Yang Hengjun, ma non cederà nella sua difesa. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ricordando che lo scrittore è stato condannato oggi a morte con sospensione della pena dopo essere stato detenuto in Cina dal 2019 con l'accusa di spionaggio. Come riportato da un comunicato del ministero degli Esteri australiano, Wong ha definito la condanna, arrivata nel quadro di ripetuti ritardi dal processo a porte chiuse celebrato in tempi rapidissimi nel maggio del 2021, una "notizia straziante per Yang, la sua famiglia e tutti coloro che l'hanno sostenuto". "Il governo australiano ha espresso sostegno a Yang (nelle interazioni) con la Cina in ogni occasione e ai massimi livelli. Abbiamo chiesto con costanza parametri fondamentali di giustizia, equità procedurale e trattamento umano per lo scrittore, nel rispetto delle norme internazionali e degli obblighi legali di Pechino", ha detto la ministra degli Esteri. Canberra, ha quindi aggiunto, "continuerà a esercitare pressione" su Pechino per garantire gli interessi e il benessere dello scrittore australiano, che beneficerà dell'assistenza consolare assieme alla sua famiglia. "Tutti gli australiani vogliono vedere Yang riunirsi alla sua famiglia. Non cederemo nella nostra difesa", ha concluso Wong. La condanna a morte con pena sospesa, prevista dalla legge cinese, concede all'imputato una sospensione dell'esecuzione per due anni, al termine dei quali viene commutata in ergastolo. (segue) (Res)