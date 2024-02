Australia-Cina: ministra Esteri Wong, "sconvolti" dalla sentenza a carico dello scrittore Yang Hengjun (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58enne Yang, ex funzionario del ministero degli Esteri cinese, si era trasferito in Australia nel 2000 e aveva ottenuto la cittadinanza due anni dopo. Aveva acquisito una certa notorietà nel Paese per il suo impegno a favore della democrazia e per la sua critica nei confronti del Partito comunista cinese, che negli ultimi anni si era fatta via via più velata. L'arresto è scattato all'aeroporto di Canton nel 2019, dove Yang era atterrato assieme alla sua famiglia con un volo da New York. Proprio i suoi due figli, che vivono in Australia, avevano scritto una lettera al primo ministro Antony Albanese alla vigilia della visita effettuata in Cina lo scorso ottobre, invitandolo a chiedere al governo di Pechino il rilascio di Yang per motivi medici. Lo scrittore ha infatti una cisti di dieci centimetri sul rene e necessita di un intervento chirurgico. Il caso di Yang è destinato a creare ulteriori complicazioni tra l'Australia e la Cina, le cui relazioni hanno raggiunto il punto più basso nel 2020, dopo che l'Australia ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19 e su presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. (segue) (Res)