Australia-Cina: ministra Esteri Wong, "sconvolti" dalla sentenza a carico dello scrittore Yang Hengjun (3)

- Ciononostante, nell'ultimo anno, le parti hanno riconosciuto a più riprese l'esigenza di risanare i legami, citando la necessità di mantenere la stabilità nell'intera regione. Oltre a rimuovere alcune barriere al commercio con l'Australia, alla vigilia della visita di Albanese Pechino ha disposto il rilascio della giornalista australiana Cheng Lei, ex mezzobusto dell'emittente televisiva statale cinese "Cgtn". Cheng, detenuta in Cina per più di tre anni con l'accusa di spionaggio, è tornata in patria lo scorso ottobre, dopo essere stata arrestata il 13 agosto 2020. Le autorità di Pechino non hanno mai reso noto alcun dettaglio in merito alle accuse rivolte alla donna e la magistratura ha rinviato più volta la formulazione di un verdetto, lasciando Cheng in custodia e i suoi congiunti all'oscuro dei possibili sviluppi sino all'annuncio inatteso della sua liberazione. (Res)