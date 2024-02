Veneto: online il bando per "Città veneta della cultura" 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto ha reso noto che è online il bando per il titolo di 'Città veneta della cultura' 2024. Potranno presentate domanda, con termine al 19 febbraio 2024, i comuni singolarmente o in forma associata poiché vicini territorialmente. Al comune vincitore saranno assegnati 100 mila euro per la realizzazione di progetti che dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2024. "L'invito che rivolgo ai comuni veneti è di partecipare – ha commentato l'assessore regionale alla Cultura e al Territorio, Cristiano Corazzari-. È un'occasione per poter valorizzare il territorio comunale sotto gli aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico ma non solo". "Questo bando punta anche a migliorare l'immagine del Veneto promuovendo attività che rafforzino l'inclusione sociale delle comunità, i processi di riqualificazione urbana senza perdere di vista i servizi dedicati ai turisti e una partecipazione sempre maggiore dei cittadini alle iniziative culturali" ha concluso. (Rev)